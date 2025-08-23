“Pido perdón por mis errores…”: Mario Marcel reflexiona tras su salida del Gobierno

En una columna, el ahora exministro abordó las razones de su salida e hizo un repaso de su gestión. “Voy a extrañar al presidente Gabriel Boric”, señaló.

Este sábado, el ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a salida el gobierno, afirmando que se entregó “con pasión a esta hermosa tarea, luchando contra múltiples adversarios y escollos”.

¿Qué dijo Mario Marcel sobre su salida de Hacienda?

En una columna publicada en La Tercera, bajo el nombre de Es tiempo de partir, Marcel partió señalando que, tras más de tres años en el cargo, “no es fácil ordenar ni resumir las emociones, las reflexiones, los recuerdos y las cifras que marcaron este hito”.

Recalcó que la dificultad reside en que “con ello también habré completado casi 10 años continuos en la primera línea de la economía chilena —antes desde el Banco Central—, así como más de 16 años en distintas funciones y etapas en el Ministerio de Hacienda”.

Luego reflexionó sobre el poder, manifestando que “por mucho tiempo que uno haya ocupado altos cargos, no debe olvidar jamás que la autoridad no le pertenece, es solo prestada por la ciudadanía, para utilizarla en favor del bien común y no del bien personal o de los grupos o partidos que integra”.

“Dejar mi cargo ahora no es solamente una necesidad personal y familiar, también es una forma de traspasar el poder y la responsabilidad, reafirmando que nunca me sentí su propietario”, continuó.

Agradezco a Mario Marcel por el rigor, la tenacidad, la seriedad y muy personalmente la generosidad con la que desempeñó el cargo de Ministro de Hacienda. Gracias a su liderazgo, logró sacar adelante proyectos clave para las chilenas y chilenos como la reforma de pensiones y el… pic.twitter.com/rSwY1Af5H0 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

Por otra parte, afirmó que en un desafiante entorno le tocó aplicar “medidas inéditas y reformas que parecían imposibles, para estabilizar a la economía, proteger a los chilenos, reducir la incertidumbre y recuperar una senda de crecimiento. Hubo aciertos y errores, logros y frustraciones, momentos de angustia, de alivio y de satisfacción”.

“Viví la función pública como un trabajo colectivo, con extraordinarios equipos profesionales (…). Voy a extrañar al presidente Gabriel Boric, con quien compartimos reflexiones, estrategias y aficiones. Admiro en él su honestidad y curiosidad intelectual, su capacidad para reflexionar, su valentía para actuar y su profundo amor por Chile”, agregó.

También recordó sus caídas: “El rechazo a la Reforma Tributaria en 2023 y el incumplimiento de la meta fiscal en 2024 fueron especialmente dolorosas, pero el apoyo de colegas y equipos de trabajo, la porfía y el sentido de responsabilidad, me hicieron seguir adelante, persistir, revisar y corregir. Me alentó especialmente la frase que más me dirigieron en la calle: ‘¡Aguante ministro!’”.

Finalmente, afirmó que “es tiempo de partir”. “Porque 10 años en la primera línea de la economía o 16 años en Hacienda son bastantes bajo cualquier métrica, incluida la que aplica a nivel personal y familiar. Los padres muchas veces nos consolamos con el tiempo que pudimos dedicar a nuestros hijos, sin considerar que lo que realmente cuenta es lo que ellos nos necesitaron”.

“De mi parte, solo resta decir que me entregué con pasión a esta hermosa tarea, luchando contra múltiples adversarios y escollos. Pido perdón por mis errores y doy las gracias por haber tenido esta extraordinaria oportunidad”, cerró.

Revive el cambio de gabinete