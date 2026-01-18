Piden evacuar Hospital Penco-Lirquén ante cercanía de incendios forestales

A raíz de la emergencia Senapred solicitó la evacuación de diversos sectores de la comuna producto del riesgo en el avance del fuego.

Una compleja situación se vive en la comuna de Penco, Región del Biobío producto de los incendios forestales.

Uno de ellos fue el sector Hospital, donde se ubica el recinto asistencial.

La información fue confirmada por el alcalde de Penco, Rodrigo Vera. “En estos momentos estamos con Senapred y Bomberos pidiendo la evacuación preventiva del Hospital de Lirquén. El hospital debe ser evacuado. Las llamas están llegando al sector. Se está enviando el mensaje SAE” detalló a Radio Biobío.