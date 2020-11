Este 28 de noviembre, Gustavo Gatica, joven que sufrió la pérdida total de su visión producto del impacto de perdigones en sus ojos en medio de una manifestación durante el estallido social, está cumpliendo 23 años.

A propósito de esta fecha, una serie de artistas internacional han utilizado sus redes sociales para enviar saludos al estudiante de psicología. Tal es el caso del músico británico Peter Gabriel, quien a través de Twitter expresó su indignación por los hechos que provocaron la ceguera de Gatica.

“Me conmovió y me dio mucha pena saber que Gustavo perdió la vista como resultado de la violencia contra los manifestantes en Santiago. Es indignante y nunca debería permitirse que suceda. Espero que los responsables se enfrenten a la justicia“, exigió.

Además, compartió un video de Amnistía Internacional, organismo que ha condenado las violaciones a derechos humanos durante las protestas de octubre y noviembre del año pasado.

El saludo del ex integrante de Genesis y fundador del festival WOMAD se suma a otros artistas ingleses que han enviado mensajes a Gustavo, como la banda Keane y Matty Healey, líder y vocalista de The 1975.

"I was shocked and very sorry to learn that Gustavo lost his sight as a result of the violence against the demonstrators in Santiago. It is outrageous and should never be allowed to happen. I hope those responsible face justice.” – pg@amnesty @AmnestyUK https://t.co/c58NqU9FTK https://t.co/jcnoKqsb19

— Peter Gabriel (@itspetergabriel) November 28, 2020