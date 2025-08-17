Felipe Larraín, exministro de Hacienda: “Este Gobierno va a terminar con un crecimiento de 2%, no hay mucho que celebrar”

El director de Clapes UC y exministro de Hacienda analizó en Influyentes el escenario económico en medio de un año electoral.

En un nuevo capítulo de Influyentes, el exministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín, analizó el escenario actual de la política y la economía, en medio de un año electoral.

El crecimiento negativo, dijo, se pronosticó solo para 2023, recordando los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a que se pronosticaba recesión para este gobierno.

Sin embargo, Larraín remarcó que “este Gobierno va a terminar su periodo con un crecimiento del orden de 2%, no hay mucho, poco y nada que celebrar”.

Consultado sobre qué se podría hacer para estimular el crecimiento económico, el economista apuntó a tres aspectos.

El primero de ellos se relaciona con los permisos sectoriales, más conocido como “permisología”. “No puede ser que un proyecto de envergadura se tome 11 años, se mueren en el camino”, aseveró.

Un segundo punto es la elevada incertidumbre, y recordó los índices realizados por Clapes UC, que mostró que durante los procesos constituyentes la incertidumbre fue muy alta. Por último, habló sobre la delincuencia, que “reduce la calidad de vida” y conlleva una baja en los niveles de desarrollo.

De todos modos, Larraín comentó que a la actual administración “no le ha tocado ningún conflicto en las calles”, como sí ocurrió con el último gobierno de Sebastián Piñera, con el estallido social, agregó.