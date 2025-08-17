Rafael Gumucio dice que campaña de Jara es “infructuosa porque está tratando de probar que no es comunista”

El escritor y académico UDP también habló sobre el Frente Amplio y analizó las campañas electorales de las derechas.

El escritor y académico de la Universidad Diego Portales, Rafael Gumucio, analizó en Influyentes la campaña de la candidata presidencial del oficialismo, señalando que Jeannette Jara trata de representar algo que no es.

Su campaña “es totalmente infructuosa porque está tratando de probar que no es comunista, cuando el único voto que va a conseguir va a ser el voto de la gente que diga ‘ella es como es'”, afirmó.

De todos modos, comentó que votará por ella en primera vuelta, y que hará lo mismo si logra pasar a la segunda vuelta.

El también magíster en literatura de la Universidad de Chile también comentó, en medio de este año electoral, que cree que “lo más lógico sería una alianza de la centroizquierda y la centroderecha”, sería una “alianza de los viejos, más que una alianza ideológica”.

Estos viejos -dijo- estarían “en contra la nueva izquierda y la nueva derecha”.

El Frente Amplio “no va a morir”

Por otro lado, Gumucio habló sobre el escenario actual del Frente Amplio ad portas de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

En ese sentido, recordó cuando dijo que la colectividad iba a llegar a su fin, pero reculó diciendo que eso “era una tontería, porque no voy a ser como mi amigo Eugenio Tironi que da por terminada cosas”.

El “Frente Amplio no va a morir. Entraron a la política, son gente importante, tienen un aprendizaje y además no hay nada después de ellos”, aseveró.

Y argumentó que “las generaciones más jóvenes no tienen ninguna actividad política, no hay nada más joven que estos jóvenes”.