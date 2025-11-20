Pese a crítica de Jara por “gustitos”: Jadue afirma que el PC fue el único partido de la izquierda que estuvo “a full” con la campaña

Y dejó en claro que hay "que marcar un giro en la forma de la campaña. O sea, yo no sé, por ejemplo, si hoy día alguien puede pensar que solo repartir volantes o que solo, no, pues hay que ir a conversar con la gente"

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue afirmó que el Partido Comunista fue la única colectividad de izquierda que estuvo a full comprometida con la campaña presidencial de Jeannette Jara.

El imputado por el caso Farmacias Populares deslizó críticas también a la forma en que se ha llevado la campaña de la exministra del Trabajo de Gabriel Boric.

Esto pese a los cuestionamientos que la misma Jara hiciera a su partido por diversas situaciones ocurridas durante la campaña.

“Creo que (en la campaña) hubo cosas que pasaron que no me gustaron porque creo que uno no tiene que darse gustitos cuando frente a uno tiene adversarios que no puede minimizar porque Kast, con quien tengo diferencias, ha sido un candidato de una sola línea”, aseguró el lunes en Mucho Gusto.

Como sea, Jadue aseguró, en su programa Sin Maquillaje, que “podemos dar vuelta a la elección, podemos ganar con Janet Jara, pero hay que volver a la base y volver a hacer el trabajo que algunos de nuestros socios no quisieron hacer y que además, patudamente, trataron de, entre comillas, responsabilizar al PC, que fue el único que se movilizó y que estuvo en la campaña a full”.

“Yo entiendo que ahora hay algunos sectores que estarán un poco más asustados con lo que puede pasar si ganan ultraderecha en Chile y que, por lo tanto, tendrán una disposición distinta a movilizarse”, agregó.

Y dejó en claro que hay “que marcar un giro en la forma de la campaña. O sea, yo no sé, por ejemplo, si hoy día alguien puede pensar que solo repartir volantes o que solo, no, pues hay que ir a conversar con la gente, hay que gastarse 10, 20 minutos con grupos de personas disputando el sentido común que hoy día es mayoritario”.