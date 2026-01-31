Persecución por intento de robo en Barrio Brasil termina con choque en San Miguel y tres detenidos

Carabineros frustró un intento de ingreso a un local comercial tras una alerta por cámaras y personal municipal. El seguimiento concluyó en Llano Subercaseaux con Salesianos, con una colisión entre el vehículo de los sospechosos y un móvil municipal.

Una intensa persecución policial tras un intento de robo a un local comercial en el Barrio Brasil, en la comuna de Santiago, terminó con un choque y tres personas detenidas en San Miguel.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el hecho se inició cuando personal policial advirtió el atraco a través de cámaras de seguridad municipales, lo que permitió una rápida intervención y el comienzo de un seguimiento controlado.

“Tres individuos intentaron ingresar a un local comercial, situación que es alertada por personal municipal de Santiago, originándose un seguimiento que culminó en calle Llano Subercaseaux con Salesianos, en la comuna de San Miguel. En el lugar ocurrió un accidente de tránsito del tipo colisión del vehículo en el cual transitaban estos individuos y un vehículo municipal”, informó el capitán Juan Fredes, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur.

Producto del choque, los ocupantes del automóvil fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para su control de detención.

Recuperan camión con carga avaluada en $100 millones

En paralelo, Carabineros desarrolló otro procedimiento en Santiago Centro, donde se logró recuperar un camión que había sido robado con una carga de artículos electrónicos avaluada en cerca de 100 millones de pesos.

El operativo se concretó en la intersección de las calles Sotomayor con Mapocho, lugar donde fue interceptado el vehículo de carga.

En el procedimiento fue detenido un hombre de 25 años, quien conducía el camión al momento del hallazgo. Según informó la policía, el sujeto registra antecedentes penales, aunque no mantenía órdenes de detención vigentes.