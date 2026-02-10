Persecución con disparos en La Legua deja dos carabineros heridos en San Joaquín y agresores prófugos

El procedimiento se inició tras detectar a ocupantes de un auto exhibiendo armas de fuego. Durante el seguimiento, los sujetos dispararon contra una patrulla y los funcionarios quedaron con lesiones leves.

Dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos durante la madrugada de este martes tras ser atacados a disparos en medio de una persecución policial en la población La Legua, comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana.

Según los antecedentes disponibles, los autores de los disparos no han sido ubicados.

El hecho se registró pasadas las 2:00 horas, cuando Carabineros realizaba patrullajes y se percató de la presencia de un grupo que se encontraba exhibiendo armas de fuego al interior de un vehículo.

¿Qué pasó entre los delincuentes y Carabineros en La Legua?

Los funcionarios intentaron fiscalizar y detener a los ocupantes, pero estos huyeron, dando inicio a una persecución por el sector.

En el seguimiento, los delincuentes dispararon contra una patrulla policial. Producto del ataque, dos carabineros resultaron con lesiones leves.

Uno de los funcionarios quedó con una contusión en el hombro, mientras que el segundo sufrió diversos cortes en el rostro por esquirlas de vidrio, de acuerdo con lo informado.

Hasta el lugar concurrió personal de Control de Orden Público para intentar dar con los responsables, sin resultados hasta el momento. En paralelo, los carabineros heridos fueron trasladados al hospital institucional, donde permanecen en observación.

Las diligencias continúan para ubicar a los autores de los disparos y establecer la dinámica completa de lo ocurrido durante la persecución.