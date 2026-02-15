Periodista que destapó doble homicidio cometido por Hugo Bustamante: “Es difícil comprender cómo funciona una mente así”

La periodista Ivonne Toro explicó cómo, durante una serie de entrevistas en prisión, Bustamante reveló los crímenes que permanecían ocultos durante casi tres décadas, lo que llevó a la reapertura del caso y la identificación de los cuerpos en 2024.

La periodista Ivonne Toro, conocida por su exhaustiva investigación del caso de Ámbar Cornejo, compartió detalles exclusivos sobre su encuentro con Hugo Bustamante, conocido como “el asesino del tambor”, quien le confesó estar involucrado en el asesinato de Helena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, desaparecidos en 1996.

El testimonio de Bustamante a Toro fue clave para reactivar la investigación que había estado archivada por más de 20 años.

En agosto de 2023, mientras la periodista trabajaba en la investigación que inspiró su libro “La niña Ámbar: Crónica del horror de un psicópata y las fallas del Estado”, Bustamante confesó detalles sobre el doble homicidio.

“Es difícil comprender cómo funciona una mente como la de Hugo Bustamante”

En cuanto a su relación con Bustamante durante las entrevistas, Toro describió la experiencia como compleja.

“Es difícil comprender cómo funciona una mente como la de Hugo Bustamante. Aunque había un respeto y confianza en nuestras conversaciones, también había un claro intento de proteger a su familia y de mantener un cierto control sobre la situación”, detalló Toro.

Para la periodista, la confesión de Bustamante también parecía estar motivada por una necesidad de poder: “En la cárcel, el único poder que tienes es hablar o callar, y al hablar, él parece estar revelando más información, dándose a entender que tiene más por contar”, añadió.

El caso resurge luego de que el pasado 30 de enero la justicia condenara nuevamente a Bustamante a 10 años y un día de cárcel por el doble homicidio.