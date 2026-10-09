Peñalolén lleva a la justicia a “Los Spectros”: querella apunta a armas, disparos y presunto control territorial

La Municipalidad de Peñalolén presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables por una serie de hechos atribuidos a “Los Spectros”, histórica facción de la Garra Blanca.

La acción judicial busca que se investiguen delitos de asociación criminal, infracciones vinculadas al porte de armas de fuego y disparos injustificados, a partir de antecedentes recopilados por el municipio.

Según la querella, integrantes del grupo habrían operado de manera coordinada y utilizado armas de fuego, drones y equipos de radiocomunicación para vigilar sectores de la comuna, coordinar desplazamientos y ejercer control territorial.

Los antecedentes incluyen episodios ocurridos durante julio y agosto, con denuncias por disparos al aire, presencia de personas armadas y mecanismos de vigilancia. Parte de estas situaciones quedó registrada en videos difundidos en internet.

Querella tras amenazas contra el alcalde

La acción judicial se presentó después de operativos municipales para eliminar rayados de distintas facciones de la Garra Blanca en avenida Grecia. Tras esas intervenciones, el alcalde Miguel Concha denunció haber recibido amenazas de muerte.

“En Peñalolén no vamos a permitir que grupos armados, disfrazados de hinchas del fútbol, se apropien de nuestros barrios ni siembren el terror entre nuestros vecinos”, sostuvo el jefe comunal.

La querella fue declarada admisible por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago y solicita al Ministerio Público desarrollar diligencias para establecer la existencia de los delitos denunciados e identificar a sus eventuales responsables.