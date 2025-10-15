Peñalolén incorporó motos eléctricas y retenes móviles para enfrentar el aumento de “turbazos”

El alcalde Miguel Concha presentó un nuevo plan de seguridad comunal que incluye patrullaje reforzado, cámaras corporales y tecnología de vigilancia para responder al incremento de los llamados “turbazos” en la Región Metropolitana.

En respuesta al aumento del 53% de los turbazos en la Región Metropolitana durante el tercer trimestre de 2025, la comuna de Peñalolén implementó un nuevo plan de seguridad destinado a fortalecer la vigilancia y reducir los robos en viviendas. La iniciativa fue presentada este miércoles por el alcalde Miguel Concha, acompañado de autoridades locales y representantes de las policías.

El plan contempla una flota de motos eléctricas y retenes móviles municipales, que se sumaron a los 21 vehículos y 80 funcionarios encargados del patrullaje comunal. Según explicó Concha, el objetivo es “contar con mayor presencia en los puntos más afectados por la ola de turbazos” y reforzar la capacidad de reacción ante delitos. “Como comuna no cederemos un centímetro frente a la delincuencia. Hoy contamos por primera vez con una flota de motos eléctricas que nos permite aumentar el patrullaje en nuestros barrios”, afirmó el edil.

Tecnología y eficiencia para mejorar la seguridad

Las nuevas motos utilizadas por el municipio corresponden al modelo Gogoro 2 Plus, un vehículo eléctrico diseñado para desplazamientos urbanos silenciosos y sin emisiones. Su autonomía alcanza los 70 kilómetros por carga, con una velocidad máxima de 95 km/h, y utiliza el sistema de intercambio de baterías de la red Copec Voltex, que permite reemplazarlas en apenas 30 segundos.

El representante de Gogoro en Chile, Tomás de Gavardo, explicó que el uso de estas motos ofrece una ventaja económica significativa frente a los vehículos a combustión. “Con el costo mensual total de un auto de seguridad se puede disponer de unas 10 motos eléctricas con energía incluida, lo que permite maximizar los recursos municipales”, señaló. Además, destacó que un usuario que recorre más de 2.000 kilómetros mensuales puede ahorrar hasta un 60% en consumo energético.

La red de Copec Voltex actualmente cuenta con 18 puntos de intercambio en la Región Metropolitana, lo que facilita una operación continua sin tiempos de recarga prolongados. Con la incorporación de esta tecnología y la instalación de nuevas cámaras corporales y de vigilancia, Peñalolén busca fortalecer la seguridad barrial y enfrentar con mayor eficacia el incremento de delitos en la comuna.