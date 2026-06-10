Dólar baja de los $920 en una nueva sesión marcada por la volatilidad y Wall Street cae casi 2% tras escalada en Medio Oriente

Wall Street cerró este miércoles con fuertes pérdidas, en una jornada marcada por la escalada de tensiones en Medio Oriente, que llevó a los inversionistas a reducir su exposición a activos de riesgo y a buscar refugio en materias primas como el petróleo y el oro.

El Dow Jones Industrial Average retrocedió 1,87% hasta los 49.918,60 puntos, arrastrado por el deterioro del clima geopolítico y la cautela ante un eventual recrudecimiento del conflicto.

El S&P 500 cayó 1,52% y cerró en 7.274,60 puntos, reflejando la presión generalizada sobre el mercado accionario estadounidense.

El NASDAQ Composite fue el índice más golpeado de la jornada, con una baja de 1,98% hasta las 25.169,50 unidades, en línea con la mayor sensibilidad del sector tecnológico a la incertidumbre global.

IPSA retrocede 0,48% arrastrado por LATAM Airlines y SQM-B

En la plaza local, el S&P IPSA de la Bolsa de Santiago cerró en 10.450,44 puntos, lo que representa un retroceso de 0,48% respecto al cierre anterior, equivalente a una caída de 50,58 puntos.

Entre las acciones que más afectaron el desempeño del índice destacó SQM-B, que cayó 1,54%, LATAM Airlines, que retrocedió 4,02%, y Mall Plaza, que bajó 1,1%.

Estos resultados continúan respondiendo al impacto de las cifras de empleo de Estados Unidos conocidas la semana pasada, que sorprendieron al mercado y aumentaron las probabilidades de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios este año.

Dólar se mantiene en $917 tras tensiones geopolíticas

El tipo de cambio cerró en $917,4, lo que representa un retroceso de cerca de $5 respecto al cierre anterior.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, señaló que el dólar continúa mostrando señales de agotamiento tras las fuertes alzas registradas durante la semana pasada, manteniéndose durante gran parte de la jornada en torno a los $914-$915, pese a un entorno que combinó nuevas tensiones geopolíticas, caída del cobre y episodios de volatilidad en los mercados internacionales.

El analista destacó que lo más llamativo de la sesión fue precisamente la capacidad del tipo de cambio para mantenerse relativamente estable, incluso cuando algunos fundamentos externos parecían favorecer un movimiento alcista adicional.

En esa línea, explicó que las declaraciones de Donald Trump volvieron a generar ruido en los mercados luego de advertir sobre nuevos ataques contra Irán, aunque el mercado interpretó que la Casa Blanca continúa privilegiando una salida negociada, lo que limitó el impacto sobre el dólar global.

En el plano técnico, el analista indicó que mientras el dólar se mantenga bajo la zona de $920, aumenta la probabilidad de una corrección hacia los $909-$910: “Cualquier deterioro en las negociaciones con Irán o una nueva escalada militar podría devolver rápidamente al USDCLP hacia los máximos recientes de $920-$925“.

Oro cae a US$ 4.133 y se convierte en termómetro de las expectativas de tasas

El oro ha mantenido una tendencia bajista en el último mes, lo que lo ha llevado a cotizar US$ 4.133,30 la onza a la tarde de este miércoles. La magnitud de la caída del oro no se observaba desde mediados de 2024.

Tras alcanzar máximos históricos impulsado por las expectativas de recortes de tasas y la búsqueda de cobertura frente a la incertidumbre económica, el metal precioso enfrenta el riesgo de que la inflación en Estados Unidos vuelva a ganar protagonismo.

El analista de mercados de Capitaria, Agustín Vargas, afirmó: “Los inversionistas apostaban por una Reserva Federal más flexible, con un ciclo de recortes de tasas relativamente claro. Sin embargo, el repunte de los precios energéticos y la resiliencia que continúa mostrando la economía estadounidense han comenzado a poner en duda la velocidad con la que la inflación podría seguir desacelerándose”.

“El mercado está comenzando a descontar un escenario donde la Reserva Federal tendría menos espacio para acelerar el proceso de flexibilización monetaria, especialmente si las presiones inflacionarias muestran una mayor persistencia de la anticipada”, explicó.

“El oro ha dejado de responder principalmente a factores de refugio y ha pasado a comportarse como un termómetro de las expectativas sobre inflación y tasas de interés en Estados Unidos. Mientras el mercado continúe percibiendo riesgos inflacionarios y una política monetaria más restrictiva de lo previsto, la presión sobre el metal podría mantenerse durante las próximas semanas”, cerró.

Petróleo sube con fuerza por escalada del conflicto en Medio Oriente

El precio del petróleo subió con fuerza ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El West Texas Intermediate (WTI) avanzó 4,14% hasta los US$ 91,85 por barril, mientras que el Brent subió 3,47% hasta los US$ 94,62 por barril.