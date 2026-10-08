Enfrentamiento entre dos familias deja dos baleados graves y tres imputados en Peñalolén

Un enfrentamiento entre dos familias dejó tres personas heridas, dos de ellas por impactos de bala, en la comuna de Peñalolén.

Según informó la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, el conflicto se habría originado por rencillas anteriores entre integrantes de ambas familias.

Durante la pelea, una mujer intervino con la intención de defender a sus hijos mayores de edad y fue atacada con un elemento cortopunzante. Tras recibir atención médica, fue dada de alta.

Posteriormente, integrantes de la familia de la mujer efectuaron disparos contra dos hombres involucrados en la riña. Ambos fueron trasladados hasta el Hospital Luis Tisné, donde permanecen graves, pero fuera de riesgo vital.

Las diligencias permitieron establecer la participación de los dos lesionados y de un tercer sujeto que habría intervenido en los disparos. Los tres quedaron en calidad de imputados.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Brigada de Homicidios de la PDI, que deberán establecer la dinámica completa de los hechos y las responsabilidades de los involucrados.