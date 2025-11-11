Pedro Postal, Pichón y más: Correos de Chile invita a votar por el nombre de su nueva paloma mascota

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
Entre quienes voten por el nombre de la mascota se sortearán algunos premios, tales como un año de envíos gratis a través de CorreosChile.
Correos de Chile lanzó una particular iniciativa: una votación abierta para elegir el nombre de su nueva mascota, una paloma que representará a la institución.
A través de sus redes sociales y sitio web, la empresa invitó a las personas a participar y escoger entre varias opciones. Quienes voten también podrán optar a ganar premios.
“Dicen que en cada envío viaja un pedacito del corazón de quien lo envía. Y fue ahí, entre sobres, paquetes y sonrisas, donde nació nuestra paloma. Una paloma que lleva en sus alas 278 años de historia, la fuerza de miles de carteros y el espíritu de un Chile que nunca deja de moverse”, señalaron desde la institución.
