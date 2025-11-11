País correos de chile

Pedro Postal, Pichón y más: Correos de Chile invita a votar por el nombre de su nueva paloma mascota

Por CNN Chile

11.11.2025 / 09:31

{alt}

Entre quienes voten por el nombre de la mascota se sortearán algunos premios, tales como un año de envíos gratis a través de CorreosChile.

Correos de Chile lanzó una particular iniciativa: una votación abierta para elegir el nombre de su nueva mascota, una paloma que representará a la institución.

A través de sus redes sociales y sitio web, la empresa invitó a las personas a participar y escoger entre varias opciones. Quienes voten también podrán optar a ganar premios.

“Dicen que en cada envío viaja un pedacito del corazón de quien lo envía. Y fue ahí, entre sobres, paquetes y sonrisas, donde nació nuestra paloma. Una paloma que lleva en sus alas 278 años de historia, la fuerza de miles de carteros y el espíritu de un Chile que nunca deja de moverse”, señalaron desde la institución.

Mascota de Correos de Chile: ¿Cuáles son los nombres en competencia y cómo votar?

  • Los nombres en competencia son: Pichón, Pedro Postal, Bruno Postino, Chasquito y Palomito.
  • Las votación son en el sitio web de Correos de Chile (click aquí). Para participar se pide nombre completo, teléfono de contacto y correo eléctronico.
  • La votación estará abierta hasta el viernes 21 de noviembre

¿Cuáles son los premios a sortear?

  • Primer lugar: 1 año de envíos gratis a través de CorreosChile (máx. $300.000 anuales) y 1 entrada para Emprende Tu Mente.
  • Segundo lugar: 1 entrada para Emprende Tu Mente y 1 set sorpresa de productos corporativos CorreosChile.
  • Tercer lugar: 1 set sorpresa de productos corporativos CorreosChile.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por CorreosChile (@correos.chile)

DESTACAMOS

País Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán

LO ÚLTIMO

País Senado discutirá el proyecto de ley Martín: Busca elevar la responsabilidad de los conductores de transporte escolar
Pedro Postal, Pichón y más: Correos de Chile invita a votar por el nombre de su nueva paloma mascota
John Cena completa su legado y se corona campeón Grand Slam en la WWE
China aprobó acuerdo entre Codelco y SQM: ¿Qué implica?
Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el voto asistido?
Estudiante de 19 años fue baleado afuera de liceo nocturno en Paine durante violento asalto