Pedro Postal, Pichón y más: Correos de Chile invita a votar por el nombre de su nueva paloma mascota

Entre quienes voten por el nombre de la mascota se sortearán algunos premios, tales como un año de envíos gratis a través de CorreosChile.

Correos de Chile lanzó una particular iniciativa: una votación abierta para elegir el nombre de su nueva mascota, una paloma que representará a la institución.

A través de sus redes sociales y sitio web, la empresa invitó a las personas a participar y escoger entre varias opciones. Quienes voten también podrán optar a ganar premios.

“Dicen que en cada envío viaja un pedacito del corazón de quien lo envía. Y fue ahí, entre sobres, paquetes y sonrisas, donde nació nuestra paloma. Una paloma que lleva en sus alas 278 años de historia, la fuerza de miles de carteros y el espíritu de un Chile que nunca deja de moverse”, señalaron desde la institución.

Mascota de Correos de Chile: ¿Cuáles son los nombres en competencia y cómo votar?

Los nombres en competencia son: Pichón , Pedro Postal , Bruno Postino , Chasquito y Palomito .

Las votación son en el sitio web de Correos de Chile ( click aquí ). Para participar se pide nombre completo, teléfono de contacto y correo eléctronico.

La votación estará abierta hasta el viernes 21 de noviembre.

¿Cuáles son los premios a sortear?

Primer lugar: 1 año de envíos gratis a través de CorreosChile (máx. $300.000 anuales) y 1 entrada para Emprende Tu Mente.

Segundo lugar: 1 entrada para Emprende Tu Mente y 1 set sorpresa de productos corporativos CorreosChile.

Tercer lugar: 1 set sorpresa de productos corporativos CorreosChile.