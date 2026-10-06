PDI detiene a tres imputados por tráfico de drogas en Chacalluta: Portaban 5 kilos de ketamina pegados al cuerpo

La Brigada de Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) detuvo en Chacalluta, localidad fronteriza con Perú, a dos ciudadanos chilenos y uno peruano cometiendo el delito flagrante de tráfico de estupefacientes. Los imputados se encontraban transportando 18 paquetes adosados al cuerpo que contenían 4,72 kilos de ketamina en polvo.

El cargamento transportado se trasladaba desde Tacna, Perú, con destino a la región Metropolitana. El trabajo efectivo de la PDI logró detectar el ilícito mientras se concretaba. Se estima que el cargamento se avalúa en más de 47 millones de pesos dentro del mercado ilegal.

Al respecto, la subperfecta Geraldibe Chacan, jefa de la Briant de PDI Arica, se refirió al suceso, según consignó Arica al Día. La funcionaria detalló que “se logró la detención de tres personas adultas, integrantes de una estructura criminal de carácter transnacional dedicada a la internación de droga desde Perú hacia nuestro país, ingresando de forma regular por el Complejo Fronterizo de Chacalluta, para lo cual empleaban la modalidad de correos humanos, consistente en el transporte de esta sustancia ilícita adherida al cuerpo”.

Luego de la captura, los dos imputados extranjeros y el de nacionalidad chilena fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Arica por instrucción del Ministerio Público, para realizar el respectivo control de detención y formalización.