PDI recupera notebooks robados al director de Paz Ciudadana tras evento en Concepción

Por CNN Chile

12.10.2025 / 15:06

La Policía de Investigaciones recuperó tres computadores sustraídos a Daniel Johnson durante una actividad de la fundación en Concepción. Una mujer con antecedentes fue detenida por receptación.

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones de Concepción recuperó tres notebooks pertenecientes al director de la fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, sustraídos el pasado 8 de octubre durante un evento en la capital del Biobío.

Según explicó el subprefecto Christian Irribarra, jefe de la BIRO, durante las diligencias “se logró levantar diversas evidencias en el sitio del suceso, estableciendo la identidad de uno de los autores del delito”.

Con esos antecedentes, la PDI allanó la noche del sábado un domicilio en la población Candelaria, en San Pedro de la Paz, donde fueron halladas las especies robadas: dos notebooks Lenovo y una MacBook avaluadas en 3,5 millones de pesos.

En el operativo fue detenida una mujer por receptación flagrante. De acuerdo a la policía civil, se trata de la conviviente del acusado por el robo del 8 de octubre y registra antecedentes por infracción a la ley de drogas.

