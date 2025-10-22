PDI recibe drones de última generación para modernizar capacidades de prevención e investigación de delitos

El nuevo equipamiento se distribuirá en 15 regiones del país.

La Subsecretaría de Prevención del Delito entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) 20 drones de última generación, en el marco del programa “Somos Barrio”.

El nuevo equipamiento de televigilancia, que implicó una inversión de $370 millones, será destinado a la modernización de las capacidades operativas de prevención e investigación del delito en Chile.

Según señaló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se trata de una inversión que permitirá reforzar el trabajo de las policías y de los gobiernos locales.

“No son solo cámaras, son más ojos disponibles para vigilancia y eficacia. También tiene que ver con resguardar la integridad de nuestros policías en cada uno de los desarrollos de los procesos investigativos o de vigilancia que realizan. Pero además creo que es momento de resaltar la importancia que tiene no solo esta inversión, sino que el trabajo conjunto con otras instituciones, como los municipios”, remarcó la autoridad.

🚨 Seguimos fortaleciendo la seguridad en los barrios junto a la @PDI_CHILE Entregamos 20 drones de última generación con una inversión de más de $378 millones, distribuidos en 15 regiones del país en el marco del programa #SomosBarrio. Estos equipos permitirán mejorar la… pic.twitter.com/TZdrGx7UWm — Subsecretaría de Prevención del Delito (@SubPrevDelito) October 21, 2025

Los nuevos drones de la PDI

Los nuevos equipos se distribuirán en 15 regiones del país, a excepción del Maule que ya contaba con el recurso.

En tanto, la Región Metropolitana, donde hay mayores desafíos en materia de seguridad, recibirá cinco unidades, que incluyen:

Dos drones Matrice 350 RTK

Dos Matrice 30T

Un Falcon

El subdirector de Investigación Policial, prefecto general Hugo Haeger, señaló que los equipos que recibirá la PDI “nos entregan herramientas más científicas, más profesionales, con mayor tecnología para poder combatir el delito, el crimen organizado. Necesitamos este equipamiento porque para combatir el crimen organizado tenemos que hacerlo de manera silente, persistente, constante”.

De ese modo, la llegada de los nuevos equipos permitirá: