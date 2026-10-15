PDI investiga robo en colegio de Quinta Normal: Desconocidos se llevaron computadores y celulares

Un grupo de sujetos robó distintos elementos tecnológicos desde un colegio en la comuna de Quinta Normal (Región Metropolitana).
De acuerdo con información de la Policía de Investigaciones (PDI), el atraco se ejecutó durante la madrugada, cuando cerca de siete individuos llegaron hasta el establecimiento educacional en un vehículo.
El comisario Daniel Iturriaga Quilodrán señaló que ingresaron hasta el colegio “mediante la vía del escalamiento por un punto vulnerable que existía en el lugar y también utilizaron elementos para forzar puertas al interior”.
De esa manera, hicieron una revisión de las distintas dependencias del recinto y “sustrajeron distintas especies electrónicas que se encontraban al interior de una biblioteca que es utilizada por los alumnos de este lugar”, todas ellas avaluadas en al menos $30 millones.
“Si bien no tenemos el detalle todavía, se trata de una gran cantidad de aparatos electrónicos, ya que eran los que estaban instalados dentro de la biblioteca”, sostuvo.
El fiscal centro norte, Felipe Olivari, detalló que se trató de cerca de 70 computadores y 46 teléfonos celulares.
La PDI se encuentra realizando diligencias para determinar la identidad de los autores del delito, así como encontrar los objetos sustraídos.
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