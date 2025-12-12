País pdi

PDI incautó más de $300 millones en ropa falsificada en Barrio Meiggs: Hay 11 detenidos

Por Valentina Sánchez Cárdenas

12.12.2025 / 09:05

{alt}

Desde la PDI informaron que las personas arrestadas son de nacionalidad extranjera y algunas tenían situación migratoria irregular.

La Policía de Investigaciones (PDI) incautó más de $300 millones en ropa falsificada que era comercializada en el Barrio Meiggs.

Durante una investigación por infracción a la Ley de Propiedad Industrial y a la Ley de Propiedad Intelectual, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos realizaron allanamientos en nueve locales del sector, particularmente en la calle Bascuñán Guerrero, donde se acopiaban y distribuían las prendas de vestir, alusivas a reconocidas marcas.

Durante el procedimiento se incautaron más de 8 mil prendas de vestir, avaluadas en $306.565.000, detalló la subprefecta Angela Araya, jefa (s) de la Bicrim Cerrillos.

Además, se logró la detención de 11 personas, quienes eran “los encargados de los locales, todos ellos de nacionalidad extranjera, algunos de ellos con situación migratoria irregular”.

Araya comentó que se están realizando coordinaciones con Migraciones y la Policía Internacional “para la denuncia respectiva de extranjeros que también fueron detectados sin su permiso correspondiente para ejercer labores remuneradas o con distintas causales administrativas para la denuncia correspondiente”.

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

País Carolina Tohá por eventual triunfo de José Antonio Kast: “Tengo temor de que haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei”
Matucana 100 anuncia muestra multisensorial con autorretratos de personas ciegas: ¿Cuándo se podrá visitar?
Corte de Punta Arenas confirma destitución de TENS que viajó al extranjero mientras estaba con licencias médicas
Andrés Longton: José Antonio Kast ha dado "señales contundentes de que los delincuentes no lo van a pasar bien en nuestro país"
Nicolás Maduro afirma que Estados Unidos se quiere “robar” el petróleo de Venezuela: “Se les cayó la máscara...”
Live Nation, gigante dueña de Ticketmaster, toma el control del Movistar Arena