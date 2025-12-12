PDI incautó más de $300 millones en ropa falsificada en Barrio Meiggs: Hay 11 detenidos

Desde la PDI informaron que las personas arrestadas son de nacionalidad extranjera y algunas tenían situación migratoria irregular.

La Policía de Investigaciones (PDI) incautó más de $300 millones en ropa falsificada que era comercializada en el Barrio Meiggs.

Durante una investigación por infracción a la Ley de Propiedad Industrial y a la Ley de Propiedad Intelectual, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos realizaron allanamientos en nueve locales del sector, particularmente en la calle Bascuñán Guerrero, donde se acopiaban y distribuían las prendas de vestir, alusivas a reconocidas marcas.

Durante el procedimiento se incautaron más de 8 mil prendas de vestir, avaluadas en $306.565.000, detalló la subprefecta Angela Araya, jefa (s) de la Bicrim Cerrillos.

Además, se logró la detención de 11 personas, quienes eran “los encargados de los locales, todos ellos de nacionalidad extranjera, algunos de ellos con situación migratoria irregular”.

Araya comentó que se están realizando coordinaciones con Migraciones y la Policía Internacional “para la denuncia respectiva de extranjeros que también fueron detectados sin su permiso correspondiente para ejercer labores remuneradas o con distintas causales administrativas para la denuncia correspondiente”.