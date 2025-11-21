PDI detuvo a banda que realizaba transacciones fraudulentas con tarjetas robadas en Estados Unidos

Los individuos usaban dispositivos de pago (POS) para realizar los ilícitos, realizando suplantaciones y estafas.

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en distintas comunas de la Región Metropolitana terminó con 14 personas detenidas.

Se trata de una banda nacional que realizaba transacciones fraudulentas con tarjetas robadas en Estados Unidos.

En marzo de 2024, la Brigada de Delitos Económicos comenzó a investigar a las bandas, que utilizaban dispositivos de pago (POS) para llevar a cabo los ilícitos.

Desde la PDI señalaron que se allanaron domicilios en Pedro Aguirre Cerda, La Florida, Puente Alto y Padre Hurtado, logrando arrestar a 14 imputados que son blancos de la indagatoria.

También se incautaron dos máquinas de dispositivos de pago (POS), junto a tarjetas de crédito, relojes, joyas, lentes, carteras y tres vehículos de alta gama.

La asociación delictual se dedicaba a robos en lugar habitado en inmuebles en Virginia (Estados Unidos), sustrayendo distintas especies de valor y tarjetas de crédito de las víctimas.

Posteriormente, realizaban suplantaciones y estafas utilizando las máquinas POS.