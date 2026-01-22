PDI detiene a hombre por presunto inicio de incendios forestales en Tomé: Portaba 18 envoltorios con cocaína

La audiencia de formalización será este domingo 25 de enero, a las 12:00 horas en el Juzgado de Garantía de Tomé.

Un hombre fue detenido este jueves en la comuna de Tomé, Región del Biobío, luego de ser señalado como responsable del inicio de focos de incendio ocurridos la noche del miércoles en el sector Punta de Parra.

El sujeto enfrenta cargos por infracción a la Ley 20.000 sobre drogas, la Ley de Incendios y por vulnerar el toque de queda.

Actualmente, se encuentra en dependencias de la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) de Tomé, a la espera de las diligencias que desarrollará el grupo especializado en investigación de incendios forestales y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

En tanto, la audiencia de formalización será este domingo 25 de enero, a las 12:00 horas en el Juzgado de Garantía de Tomé.

Detención de hombre que habría iniciado incendio

Según los primeros antecedentes, vecinos del área alertaron a las autoridades sobre la presencia de personas provocando fuego.

Al llegar al lugar, los sospechosos huyeron hacia un sector boscoso, donde uno de ellos fue interceptado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Curicó.

Durante la detención, la PDI constató que el individuo portaba un encendedor y un bastón retráctil.

Además, al registrar su vestimenta, los detectives hallaron 18 envoltorios con cocaína base escondidos en uno de sus calcetines.

La policía destacó que la coordinación con la Armada y la Oficina de Seguridad Pública de Tomé fue clave para localizar al sospechoso.

“Era la única persona presente justo en el sector donde se estaba iniciando un foco de incendio, por lo que se procedió a su detención”, señalaron desde la institución.