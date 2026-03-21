PDI detiene a mujer por amenazas contra estudiante con síndrome de Down en Talcahuano

La imputada, una mujer chilena mayor de edad, habría enviado una carta intimidatoria a la menor de 16 años y su familia. Tras análisis de cámaras de seguridad y comparación biométrica, la policía logró su identificación y detención. El tribunal otorgó medidas de protección para la víctima.

La Policía de Investigaciones (PDI) identificó y detuvo este sábado a la mujer responsable de las amenazas contra una estudiante de 16 años con síndrome de Down en Talcahuano, región del Biobío.

Según informó el jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), Hugo Cristi, se trata de una ciudadana chilena mayor de edad, cuya identidad no fue revelada.

Investigación y medidas de protección

El operativo incluyó el análisis de cámaras de seguridad y comparación biométrica, además de la incautación de dispositivos electrónicos como celulares y computadores.

Según reportó La Tercera, los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, que estableció que la detenida mantendría trastornos de personalidad.

El caso de la carta horriblemente cruel que dejó una tipa en la casa de una niña escolar con Síndrome de Down en Talcahuano, Chile, habla de la época en que vivimos, donde la crueldad se ha monetizado y líderes políticos lo promueven. Ojalá se dé pronto con el nombre de la tipa. pic.twitter.com/hE7Lf74qcI — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) March 21, 2026

El tribunal decretó una medida de protección que impide a la imputada acercarse a la víctima y su grupo familiar. La denuncia fue ingresada el pasado miércoles luego de que la apoderada de la menor recibiera una carta con amenazas dirigidas a ella y su hija.