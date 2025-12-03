PDI desarticula red ligada a mafia china en Barrio Meiggs: Un sargento de Carabineros y otras 30 personas detenidas

La Policía de Investigaciones llevó a cabo este miércoles un amplio operativo en el barrio Meiggs que derivó en más de 30 detenciones y la revelación de una supuesta organización criminal que operaba desde varios locales comerciales del sector.

Además, se informó sobre la incautación de más de $600 millones en dinero en efectivo; así como drogas, armas y munición.

Las diligencias de la operación “Muralla Oriental” comenzaron cerca del mediodía, cuando equipos de la PDI ingresaron simultáneamente a tres recintos ubicados en la calle Gorbea, en medio de una investigación a una red por los delitos de asociación criminal, secuestro, tráfico de drogas y lavado de activos, además del secuestro de un empresario y el presunto uso de empresas del barrio para mover dinero ilícito.

En las diligencias además participan el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.

De acuerdo con fuentes policiales, la mayoría de los arrestados son de nacionalidad china, otros serían chilenos, y al menos diez tendrían relación directa con facciones de la mafia china.

Entre los detenidos se encuentra también un sargento de Carabineros de la Segunda Comisaría de Santiago, acusado de entregar información reservada sobre futuros operativos a miembros del grupo investigado, quien fue dado de baja y objeto de un sumerio por parte de la institución, recogió La Tercera.

A raíz de nuevos antecedentes surgidos durante la jornada, el fiscal Alfredo Cerri solicitó ampliar el plazo de detención y reprogramar la formalización para este viernes al mediodía.