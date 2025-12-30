PDI desarticula banda criminal colombiana por extorsión y préstamos usureros en Santiago

Los 17 detenidos operaban en ferias y locales de la Región Metropolitana, utilizando una aplicación móvil para cobrar intereses de hasta el 60%.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 17 ciudadanos colombianos, integrantes de una organización criminal dedicada a la usura, la extorsión y las amenazas con armas de fuego en la Región Metropolitana.

Según la investigación, la banda operaba en ferias y locales comerciales de distintas comunas, donde otorgaba préstamos ilegales y luego cobraba los créditos mediante un violento sistema de amenazas y disparos.

Metodología y allanamientos

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal, Juan Pablo Pardo, afirmó que los sujetos pertenecen a “una de las organizaciones criminales más importantes de la región”.

La investigación, iniciada tras una denuncia ciudadana, permitió allanar tres domicilios en Independencia, Quinta Normal y Estación Central. En los procedimientos se incautaron teléfonos con una aplicación específica para identificar, localizar y cobrar a las víctimas, con intereses que llegaban al 60%.

Según reportó Bío Bío Chile, el fiscal Pedro Aravena señaló que la banda está virtualmente desarticulada, pero las proyecciones investigativas son mayores. Los imputados ya fueron formalizados por usura, amenazas, disparos injustificados y asociación criminal.