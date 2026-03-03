PDG tras quiebre entre Boric y Kast: “Se necesita una investigación profunda para determinar la verdad”

La mañana de este martes estuvo marcada por el tenso quiebre en la reunión de coordinación para el traspaso de mando entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast.

En entrevista con CNN Chile Radio, el presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, analizó el conflicto generado por las versiones cruzadas en torno al proyecto de cable submarino chino y sus consecuencias para el diálogo político.

“Lamentable para Chile”

Vattuone calificó la situación como “lamentable para Chile”, señalando que ha distraído la atención de temas prioritarios como seguridad y crecimiento económico.

“Las urgencias de Chile, de la clase media emergente son otras”, enfatizó. Sobre las versiones contradictorias entre el gobierno saliente y el entrante, el líder del PDG fue categórico: “No sabemos a quién creerle. Se necesita una investigación profunda para determinar la verdad, no podemos estar dependiendo de lo que diga uno u otro”.

El rol de la nueva bancada

Consultado sobre los pasos que seguirá el PDG en el nuevo ciclo legislativo —donde contarán con 14 diputados, 7 mujeres y 7 hombres— Vattuone adelantó que ya trabajan en definir el acuerdo administrativo para integrar mesas y comisiones.

“Queremos ser parte de la mesa y presidir algunas comisiones”, afirmó. Respecto al cable submarino, advirtió que “si queremos avanzar tenemos que hacerlo con verdad, con transparencia, con claridad. Cuando no ocurre eso, nosotros vamos a poner la mano firme para exigir las investigaciones pertinentes”.

El dirigente también se refirió a los primeros proyectos que impulsará su bancada, enfocados en seguridad, economía y anticorrupción. “Vamos a apoyar los proyectos que vayan a la vena, al corazón de los chilenos, a la clase media emergente y emprendedores. Si tenemos que negociar, será con ese espíritu”, concluyó.