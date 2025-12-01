PDG no revelaría cifra de votantes en consulta digital: “El dato que demos va a ser mal utilizado por los analistas”

Aunque Rodrigo Vattuone destacó que el proceso superó el tamaño de encuestas tradicionales, evitó entregar números concretos y aseguró que la verdadera evaluación del partido ocurrirá en las urnas el 14 de diciembre.

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, aseguró este lunes que el partido no revelará cuántas personas participaron en la consulta digital interna que definió su postura frente a la segunda vuelta presidencial.

Aunque el proceso arrojó un resultado categórico —78% por el voto nulo o blanco, 20% por José Antonio Kast y 2% por Jeannette Jara— Vattuone sostuvo que la cifra de votantes permanecerá bajo reserva.

En conversación con 24Horas, el dirigente evitó reiteradamente entregar el dato, pese a que reconoció que el partido lo tiene. Su argumento: una estrategia de silencio deliberado.

“Lo manejamos estratégicamente nosotros en el sentido interno, porque el dato que demos va a ser mal utilizado por los analistas”, afirmó, recalcando que existe un riesgo permanente de “tergiversación”.

Vattuone justificó esta posición recordando la experiencia de 2021, cuando el PDG sí transparentó cifras y, según él, estas fueron usadas para perjudicar al partido.

“Siempre buscan perjudicar”, insistió, apuntando a las encuestas y a los análisis externos como fuentes recurrentes de distorsión, negándose a entregar el número de participantes.

Para reforzar su punto, el timonel argumentó que la consulta superó ampliamente el tamaño muestral de encuestas como Cadem o Pulso Ciudadano, aunque nuevamente evitó proporcionar cifras.

Consultado por si en algún momento se publicaría el dato, la respuesta fue definitiva: “No, absolutamente no”.

Vattuone agregó que será la ciudadanía la que evaluará al PDG en las votaciones del 14 de diciembre, trasladando así la discusión desde la interna partidaria hacia el escenario electoral nacional.