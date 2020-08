VIDEO RELACIONADO – Ministro Desbordes se refiere a altercado de diputado Gutiérrez con patrulla marítima (00:06:36)

Tras la difusión, polémica y repercusión que ha desencadenado el video del diputado Hugo Gutiérrez (PC) en la región de Tarapacá, donde se aprecia que sostiene un altercado con efectivos de la Armada, el Partido Comunista ha decidido emitir un comunicado público para respaldar a su militante.

En la declaración, el PC manifiesta que “estima necesario aclarar por qué la Armada entregó este video de cámara Pro a conocimiento público, por vías no regulares”.

Y agrega: “¿Fue la patrulla o fue la Armada? Está claro que el diputado no se negó al control, que se realizó en un estacionamiento privado, donde se encontraba de regreso de una actividad territorial propia del cargo. Si se aduce que trató de evadir un control debió ser denunciado a la justicia“.

En el comunicado no hacen mención a las palabras del diputado, quien expresó ser “más autoridad” que los uniformados que lo controlaron. Por el contrario, desde el Partido Comunista aludieron a un episodio de hace unos días en que Gutiérrez también tuvo un enfrentamiento verbal con ex infantes de Marina.

“El diputado Hugo Gutiérrez, el lunes, en un programa transmitido a través de redes sociales, había entrevistado a varios ex infantes de Marina que denunciaron actos de malos manejos en la Armada. Es de esperar que esta entrega pública de un video que no recoge además toda la realidad del control realizado, no sea una respuesta a ese programa de denuncia“, cuestionaron desde el PC.

Finalmente, rechazaron las declaraciones entregadas hace unas horas por el ministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes, quien señaló que “no sólo no se le trató mal; se le trató demasiado bien, porque perfectamente se pudo fiscalizar a la familia y si no tenían los permisos respectivos, el procedimiento habría sido otro”.

“Debiera quedar claro también el trato que se dio a la familia del diputado, que de ninguna manera fue deferente, como afirma el ministro de Defensa. Demandamos total claridad sobre el proceder de los funcionarios de la Armada”, enfatizaron desde el Partido Comunista.