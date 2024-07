Paulina Vodanovic (PS) acusa deslealtad del PC con el Gobierno tras críticas a operativo en Villa Francia

La timonel del PS apuntó que los dichos entregados por el presidente del PC, Lautaro Carmona, son “políticamente, un absurdo”.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó recientemente la polémica por el allanamiento en Villa Francia, que se llevó a cabo el fin de semana pasado y provocó la molestia de algunos personeros del Partido Comunista (PC), entre ellos, el mismo timonel del colectivo, Lautaro Carmona.

Vodanovic sostuvo que el actuar de su símil del PC es “desleal” y “políticamente un absurdo”.

¿Qué pasó?

Personeros políticos tildaron de “montaje” el amplio procedimiento que realizaron de forma conjunta la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y Carabineros por colocación de explosivos en la Región Metropolitana.

14 personas fueron detenidas por presunta implicancia en una red relacionada con la colocación de artefactos explosivos y violaciones a la Ley de Armas; así como el decomiso de un significativo arsenal, incluyendo armas y materiales explosivos.

La operación se llevó a cabo en el contexto de una investigación que comenzó a fines del año pasado debido a dos casos. El primero ocurrió en diciembre de 2023, en la Avenida 5 de Abril, en Estación Central, donde se instaló un artefacto explosivo en una automotora. Este no llegó a activarse por motivos que aún están bajo investigación

El segundo incidente tuvo lugar el 29 de marzo de 2024, en el contexto del Día del Joven Combatiente, jornada que históricamente ha estado marcado por disturbios. En dicha ocasión, otro artefacto explosivo fue colocado en un vehículo policial.

¿Qué dijo Vodanovic?

Vodanovic respondió a Carmona este lunes, momentos antes de ingresar a una reunión oficialista.

La titular socialista expresó que “pretender exigirle información o explicaciones al gobierno de diligencias decretadas por la Fiscalía no solo políticamente es un absurdo, sino que además es algo que escapa a nuestra institucionalidad y a nuestra legalidad”.

“Hay una crítica del Partido Comunista hace bastante rato a la gestión del gobierno y en particular a la persona del Presidente de la República”, añadió.

Vodanovic cerró apuntando una falta de lealtad de parte de Carmona: “comentar temas partidarios por la prensa no me parece leal. Me parece que lo que corresponde es hacerlo en las instancias que nosotros mismos nos hemos dado”.