“Va a correr sangre”: Prestigiosa corredora de bolsa advierte una “recesión global” tras aranceles de Donald Trump

En concreto, según JPMorgan el porcentaje aumentó de un 40% a un 60% tras el anunció de los aranceles recíprocos realizado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Un preocupante llamado realizó este viernes la prestigiosa corredora de inversiones JPMorgan, al asegurar que aumentaron las probabilidades de que el mundo entre en una “recesión global” este 2025.

Así lo dejó establecido en un informe titulado “There will be Blood” (Va a correr sangre), en donde el banco de inversión argumentó que otros mercados globales no serían lo suficientemente resilientes como para escapar de las fuerzas gravitacionales de una economía estadounidense en contracción.

Al revisar sus pronósticos para 2025 por segunda vez en cinco semanas, JPMorgan dijo que fue tomado por sorpresa por la agenda “extrema” de la administración Trump simbolizada por la serie de fuertes aranceles de importación anunciados durante el llamado “Día de la Liberación” de Trump.

“Las políticas disruptivas de Estados Unidos han sido reconocidas como el mayor riesgo para las perspectivas globales durante todo el año”, dijeron los estrategas de JP Morgan, liderados por Bruce Kasman, según consignó La Tercera.

“Es probable que el efecto de este aumento de impuestos se amplifique a través de represalias, una caída en la confianza empresarial estadounidense y disrupciones en la cadena de suministro”, cerró Kasman.