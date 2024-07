Tohá descarta montaje en allanamiento en Villa Francia y expresa preocupación por cuestionamientos del PC

Personeros políticos tildaron de “montaje” el operativo realizado entre el Ministerio Público y Carabineros por colocación de explosivos en la Región Metropolitana, especialmente tras diversos incidentes ocurridos Estación Central. Lautaro Carmona (PC) pidió “absoluta transparencia” por parte de la secretaría liderada por la ministra Tohá.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, descartó que haya habido montaje en el allanamiento en Villa Francia (Estación Central) y expresó preocupación ante los cuestionamientos que surgieron desde el Partido Comunista (PC).

¿Qué pasó?

Personeros políticos tildaron de “montaje” el amplio procedimiento que realizaron de forma conjunta la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y Carabineros por colocación de explosivos en la Región Metropolitana.

14 personas fueron detenidas por presunta implicancia en una red relacionada con la colocación de artefactos explosivos y violaciones a la Ley de Armas; así como el decomiso de un significativo arsenal, incluyendo armas y materiales explosivos.

La operación se llevó a cabo en el contexto de una investigación que comenzó a fines del año pasado debido a dos casos. El primero ocurrió en diciembre de 2023, en la Avenida 5 de Abril, en Estación Central, donde se instaló un artefacto explosivo en una automotora. Este no llegó a activarse por motivos que aún están bajo investigación.

El segundo incidente tuvo lugar el 29 de marzo de 2024, en el contexto del Día del Joven Combatiente, jornada que históricamente ha estado marcado por disturbios. En dicha ocasión, otro artefacto explosivo fue colocado en un vehículo policial.

El sábado, la ministra Tohá destacó el operativo y lo calificó como un “golpe policial”.

Respuesta a las críticas

El procedimiento en Villa Francia ha generado molestia en sectores políticos de izquierda, especialmente del Partido Comunista y Frente Amplio (FA). De hecho, algunas voces han acusado que el operativo recordó a hechos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Tras las críticas, la ministra Tohá dijo este lunes, en entrevista con Tele13 Radio, que uno entiende que hay una historia y una tradición ligada a los hermanos Vergara Toledo, “pero creo que la manera de ver esa historia tiene que ponerse al día con estos antecedentes y los antecedentes son categóricos”.

“Una cosa es lo que hizo la dictadura, cruelmente y de forma asesina, y otra cosa es lo que se hace en democracia y en democracia no está permitido ocupar armas de fuego para expresar ideas, esta es una investigación producto de la postura de una bomba el año pasado. Pido que ante estas cosas no tengamos dobleces: no hay justificación en el mundo para que en democracia se tenga un arsenal de ese tipo en una radio o en un comedor, porque son lugares que prestan servicios comunitarios”, agregó.

Respecto a las críticas surgidas desde el PC, especialmente luego que su presidente, Lautaro Carmona, cuestionó el operativo y pidió “absoluta transparencia” por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la jefa gabinete afirmó: “Somos parte de una misma alianza de gobierno, estamos en una institucionalidad que es seria, no es que sea perfecta. Cuando uno quisiera acusar un montaje debiera tener algún tipo de antecedentes. Esto no es un montaje, yo tengo confianza en el fiscal que está a cargo de esto y tengo confianza de que hacer un montaje de esta naturaleza con esta cantidad de armamento es imposible”.

En ese sentido, indicó que hay gente que considera que es inoportuno este operativo porque se acercaba el aniversario de la muerte de la madre de los hermanos Vergara Toledo, pero “el operativo se hizo ahora, porque había antecedentes de que con motivo de ese aniversario se iban a hacer una serie de acciones violentas”.

Además, enfatizó que la violencia que se ejerció en dictadura por parte del Estado fue criminal e inaceptable, por lo que “cuando el Estado en democracia hace uso del monopolio legítimo de la violencia para impedir el desarrollo de delitos, cumple con su deber. No se puede comparar la acción del Estado en democracia con la acción del Estado en dictadura”.

“No me ofende, pero me preocupa”

La ministra Tohá también afirmó que la situación con el PC al respecto “no es un problema de relación”, de hecho, destacó importantes tareas en común”. Sin embargo, “han sido varias diferencias complejas”, las cuales “hay que superarlas, es un partido que está en sus propios procesos”.

“Sinceramente, insisto, cuando uno está en un rol de Gobierno, la manera en que maneja sus diferencias públicas tiene que ser más cuidadosa. No creo que sea un problema del Partido Comunista en su conjunto, pero ha habido gestos de este tipo que hay que procesar al interior del PC, porque creo que son profundamente equivocados y no corresponde cuando se es parte de un Gobierno”, continuó.

De este modo, la jefa de gabinete sostuvo que, en este caso, “lo que pasa con el PC es que desconfía de que sea auténtico el arsenal, no me ofende, pero me preocupa (…), acá se ha actuado con transparencia. Hay desconfianza al otro lado y eso me sorprende”.