Diversas reacciones ha generado el proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejo (PC) que busca modificar quórum de 2/3 en la convención constitucional.

En una primera instancia, la iniciativa fue apoyada por las diputadas Alejandra Sepúlveda (FRVS), Camila Rojas (Comunes), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD) y Pamela Jiles (PH). Este martes, sin embargo, Fernández retiró su firma del acuerdo, lo que generó cuestionamientos.

Al respecto, la diputada Paulina Núñez (RN) manifestó que la propuesta “se ha quedado sin piso” y calificó la decisión de Vallejo como “golpista”.

“Aquí ni siquiera cabe la frase ‘borrar con el codo lo que se creó con la mano’ porque el Partido Comunista, recordemos, fue de aquellos que no creyó en la democracia”, expresó, agregando que “nos parece un poco patudo por parte de la diputada y bien arrogantes del Partido Comunista venir a exigir nuevas reglas cuando no fueron capaces de ser parte de un acuerdo”.

Precisó, además, que el proyecto “difícilmente han podido recoger el apoyo de la propia oposición. Me atrevería a decir que esto no va a ningún puerto”.

“Si alguien no es parte de una acuerdo, si alguien no quiso estar sentado en la mesa (…) me parece arrogante venir meses después, incluso después de un plebiscito nacional a querer cambiar las reglas del juego”, manifestó.

Segundo retiro del 10%

Por otra parte, y sobre la polémica en torno al segundo retiro del 10%, la diputada oficialista pidió al Senado “que le de certeza al país, que resuelva rápidamente lo que va a ocurrir con este proyecto de ley”.

En cuánto a la decisión del presidente Piñera sobre llevar esta propuesta al Tribunal Constitucional, la parlamentaria sostuvo que “él tiene todas las facultades y atribuciones para recurrir al TC si así lo estima pertinente. Creemos que es muy importante que las cosas se hagan bien y, por lo tanto, lo que las personas están esperando es que puedan acceder a sus recursos”.

Finalmente, Núñez remarcó que está a favor del proyecto pero que “nos parece que es una vía que existe y que puede ser utilizada pero también le pedimos que actúen con celeridad porque las personas están esperando estos recursos”.