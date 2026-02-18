Anuncian cierre temporal del Paso Los Libertadores por hallazgo de mosquito del dengue

Desde este jueves se cerrará el tránsito entre Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina) hasta el viernes 20 de febrero, por el hallazgo de un posible ejemplar de Aedes Aegypti.

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó que, desde el jueves 19 de febrero, cerrarán de forma temporal el Complejo Fronterizo Los Libertadores debido al hallazgo de un zancudo que podría portar la enfermedad del dengue.

El cierre en el paso fronterizo Cristo Redentor, que une Argentina con Chile, entrará en vigencia a las 10:00 de la mañana de este jueves y, a las 12:00 horas, cerrará el túnel.

Este cierre se produce debido a “aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegypti, por parte del Ministerio de Salud”, explicó el documento.

[INFORMACIÓN] ⚠️🏔️ Se informa el CIERRE del Complejo Fronterizo Los Libertadores, para este jueves 19 de febrero, debido a medidas preventivas por el hallazgo de un ejemplar sospechoso de Aedes aegypti.

El Aedes Aegypti es un mosquito reconocido internacionalmente por ser un vector que transmite las enfermedades del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Es por esto que las autoridades encendieron la alarma ante la posible presencia de un vector en el país y cerraron el paso fronterizo entre Chile y Argentina.

Según el comunicado, está planeado que el viernes 20 de febrero, a las 12:00 horas, vuelva a abrir el paso y se retome el tránsito entre Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina).