Paso Los Libertadores avanza en su reapertura: Camiones podrán salir de Chile este jueves

El Paso Internacional Los Libertadores adelantó para este jueves 20 de agosto la habilitación del tránsito de camiones desde Chile hacia Argentina, como parte de la reapertura gradual del principal corredor terrestre entre ambos países.

La decisión modifica el calendario anunciado inicialmente, que contemplaba mantener hasta este jueves el flujo exclusivamente desde Argentina hacia Chile y comenzar recién el viernes con los vehículos de carga que se desplazan en sentido contrario.

La apertura funcionará entre las 08:00 y las 20:00 horas de Chile y el tránsito será unidireccional desde Guardia Vieja hasta Uspallata.

¿Por qué se adelantó la apertura?

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes explicó que la medida se adoptó a solicitud de la coordinación argentina y después de una evaluación positiva de la primera etapa del plan.

“Gracias a la rápida, eficiente atención y resultado de los servicios controladores en el Complejo Fronterizo Los Libertadores y el Puerto Terrestre de Los Andes, habiéndose cumplido exitosamente la primera etapa del Plan de Reapertura, se adelanta para el jueves 20 de agosto el tránsito de Chile a Argentina”, indicaron las autoridades.

El complejo comenzó a recuperar progresivamente su funcionamiento esta semana después de permanecer 34 días cerrado producto de las condiciones meteorológicas y la acumulación de nieve en la alta cordillera.

Durante la fase inicial se priorizó la salida de los camiones que permanecían acumulados en territorio argentino y esperaban ingresar a Chile.

¿A qué hora podrán cruzar los camiones?

Para este jueves, las condiciones anunciadas son las siguientes:

Fecha: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. Horario: entre las 08:00 y las 20:00 horas de Chile.

entre las 08:00 y las 20:00 horas de Chile. Sentido: Chile hacia Argentina.

Chile hacia Argentina. Vehículos habilitados: exclusivamente transporte de carga.

exclusivamente transporte de carga. Tramo unidireccional: desde Guardia Vieja hasta Uspallata.

La Delegación de Los Andes indicó además que el sistema para ordenar la salida de los camiones será informado directamente a los transportistas que se encuentran en los parqueaderos asociados a las rutas 57-CH y 60-CH.

¿Pueden cruzar autos particulares y buses?

No, por el momento. La reapertura continúa limitada exclusivamente al transporte de carga.

Los vehículos particulares, buses y otros servicios vinculados al turismo deberán esperar una nueva comunicación de las autoridades chilenas y argentinas.