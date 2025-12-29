Paso fronterizo Chacalluta: Descubren a 4 viajeros que llevaban ketamina oculta entre sus ropas

Las personas detectadas con la droga -tres peruanos y una chilena- fueron entregadas a Carabineros.

Equipos de la Aduana Regional de Arica interceptaron a cuatro pasajeros que llevaban ketamina oculta entre sus ropas.

La situación quedó al descubierto cuando los fiscalizadores realizaron tres procedimientos aplicando diversos perfiles de riesgo entre el 24 y 25 de diciembre. Tras ello, detectaron a los viajeros que tenían la droga escondida entre sus vestimentas.

En el primer caso, descubrieron a dos ciudadanos de nacionalidad peruana -J.V.S.V. y F.P.A.C.-, transportando, cada uno, ketamina en polvo dentro de cuatro bultos pegados a sus torsos y tobillos. Llevaban 2 kilos 545 gramos y 2 kilos 530 gramos del estupefaciente.

En un segundo operativo se dio con una chilena de iniciales K.Y.V.V., quien tras pasar a control por la máquina de rayos X fue apartada por los trabajadores aduaneros para una revisión más detallada.

Así, quedó en evidencia que ocultada dentro de su polerón 4 frascos con 100 ml de ketamina líquida cada uno.

A esos casos se suma el de una mujer peruana identificada como M.M.A.C., quien fue sorprendida con tres paquetes de ketamina en polvo entre sus vestimentas. En total, llevaba 2 kilos 15 gramos.

El director (s) de la Aduana de Arica, César Zamora, comentó: “Nuestros equipos de fiscalizadores están constantemente actualizando los perfiles de riesgo y capacitándose, para poder realizar controles y procedimientos que tienen como objetivo central proteger la frontera norte del país del ingreso de productos ilícitos que pueden ser perjudiciales para la sociedad. Esto es especialmente relevante en Chacalluta, que es el complejo fronterizo de todo Chile por donde más personas transitan”.

Los antecedentes de los casos fueron informados a la Fiscalía Regional de Arica, mientras que las drogas, los sospechosos y todos los medios de prueba fueron entregados a Carabineros.