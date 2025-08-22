Partido Socialista condena ofensiva militar en Gaza y denuncia “limpieza étnica contra el pueblo palestino”

La colectividad también condenó las intenciones de altos funcionarios de Israel de ocupar toda la Franja de Gaza y denunció los “planes de traslado forzoso” de habitantes palestinos a Sudán del Sur, calificándolo como un crimen de guerra.

Este jueves, el Partido Socialista (PS) condenó enérgicamente la nueva ofensiva militar del gobierno de Israel en Gaza, enfocada en “expulsar a la población palestina sobreviviente”.

¿Qué dijeron desde el PS por ofensiva en Gaza?

En un comunicado, el PS partió rechazando la ofensiva, acusando que su fin es “expulsar a la población palestina sobreviviente de Gaza, mediante nuevos ataques y la destrucción sistemática de viviendas aún en pie”.

La colectividad también condenó las intenciones de altos funcionarios de Israel de ocupar toda la Franja de Gaza y denunció los “planes de traslado forzoso” de habitantes palestinos a Sudán del Sur, calificándolo como un crimen de guerra y una “limpieza étnica”.

“Denunciamos, igualmente, los planes de trasladar forzosamente a habitantes palestinos de Gaza a Sudán del Sur, lo que equivaldría a una limpieza étnica —un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario—. Entretanto, la hambruna sigue cundiendo entre los habitantes de Gaza, incluyendo a niños y niñas. Esta actitud inhumana del régimen israelí amerita una condena universal”, explicaron.

Por otro lado, criticaron la autorización de nuevos asentamientos en Cisjordania, señalando que dificultan la posibilidad de una solución de dos Estados. “Paralelamente, Netanyahu y su coalición política de extrema derecha religiosa han autorizado la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, con el propósito de impedir cualquier solución futura de dos Estados que permita la convivencia en paz de Israel y Palestina dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”.

Finalmente, el Partido Socialista reafirmó su rechazo ante esta escalada: “Esta escalada extremista merece nuestro más profundo repudio”.