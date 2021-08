La secretaria regional ministerial (seremi) del Trabajo y Previsión Social de la región de O’Higgins, Pamela Medina, dio a conocer que el Parque Safari de Rancagua –recinto donde el pasado viernes murió una mujer tras ser atacada por un tigre– había sido infraccionado en mayo.

A través de una declaración pública, la autoridad sostuvo que “en el mes de mayo se realizó una fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo respectiva, producto de la ocurrencia de un accidente del trabajo que tuvo lugar en el Parque Safari y los hechos infraccionados en ese momento fueron el no haber hecho la denuncia del accidente del trabajo dentro del plazo que establece la ley que es de 24 horas al organismo administrador, no haber comunicado la existencia del accidente trabajo a la Inspección del Trabajo respectiva y además, se constató que había una infracción a las normas de protección a la seguridad y a la salud laboral por cuanto no se conocían en exactitud los procedimientos que debían seguir los trabajadores en el cumplimiento de su trabajo”.

En concreto, de acuerdo al Informe de exposición de la Dirección del Trabajo (DT), una joven de 23 años que se encontraba limpiando el recinto de los leones blancos sufrió un “corte en dedo índice, de la mano derecha, con pérdida de pulpejo, situación ocurrida al estar preparando el inicio del proceso de limpieza del sector del hábitat de los leones blancos”.

Continúa la investigación

Tras conocer los antecedentes, la seremi informó que actualmente “lo que está haciendo la Inspección del Trabajo es realizar una investigación del accidente (del viernes), que es lo que corresponde, y, por lo tanto, se están revisando los procedimientos que existían, los contratos de trabajo, las jornadas laborales existentes, los protocolos de seguridad”.

Sin embargo, señaló, “este es un proceso largo, el accidente es un accidente muy grave con resultado de muerte y, por lo tanto, el resultado de la fiscalización probablemente se va a tener en las próximas semanas, una vez que se revisen todos estos antecedentes”.

Medina también informó que se está recopilando y comparando la información de testigos con la documentación de la empresa a cargo del zoológico, “así que una vez que se pueda realizar toda la investigación de estos antecedentes y de las declaraciones de los testigos, se podrá obtener un informe veraz respecto de la situación que se constata en el Parque Safari”.