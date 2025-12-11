Parque Mahuida de La Reina se convierte en el primer parque latinoamericano con seguridad 100% eléctrica

La iniciativa, pionera en la región, incluye una flota de motos eléctricas, luminarias solares y una sala de educación ambiental, posicionando al recinto precordillerano como un modelo de gestión sostenible.

El Parque Mahuida en la comuna de La Reina se transformó en el primer parque reserva con servicios completamente eléctricos de América Latina. Este proyecto integra una flota de motos eléctricas Gogoro para la vigilancia interna, luminarias solares, cámaras autónomas y una nueva Sala de Educación Ambiental.

El alcalde José Manuel Palacios destacó que este avance consolida el liderazgo chileno en electrificación, siguiendo el modelo de la flota de transporte público eléctrico más grande del mundo fuera de China.

Un modelo de sostenibilidad urbana

La implementación de motos eléctricas permite recorridos de seguridad silenciosos y libres de emisiones, optimizando recursos municipales. La iniciativa se enmarca en la gestión de la Reserva Natural Municipal (RENAMU) Mahuida, creada en 2020 para proteger la biodiversidad precordillerana.

Este modelo combina innovación tecnológica, conservación y educación, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y posicionando a Mahuida como un referente regional de parque urbano sostenible.