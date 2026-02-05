Paro cardíaco tras picadura de abeja: ¿Cómo reconocer una reacción alérgica grave tras lo ocurrido con Marta Larraechea?

La exprimera dama fue internada de urgencia tras sufrir un shock anafiláctico luego de ser picada.

Este miércoles, la exprimera dama Marta Larraechea debió ser internada de urgencia tras sufrir un shock anafiláctico causado por una picadura de abeja.

Si bien la mayoría de estas picaduras no son peligrosas y causan solo inflamación, dolor y enrojecimiento en la zona afectada, hay personas que desarrollan reacciones alérgicas al veneno.

Jéssica Salinas, inmunóloga de Clínica MEDS, sostuvo que “la alergia al veneno de abejas y avispas es un fenómeno bastante frecuente. Se estima que más del 95% de la población ha sido picada alguna vez por alguno de estos insectos”.

“Las personas que desarrollan alergia al veneno son las menos, sobre todo las alergias más severas. Sin embargo, hay casos que pueden ser muy peligrosos y que se requiere actuar a tiempo”, agregó la especialista.

¿Cómo reconocer una reacción alérgica tras una picadura de abeja?

La mayoría de las picaduras causan una reacción inflamatoria que desaparece en 48 horas y que no requiere consulta médica.

Hay algunos casos en los que se presentan reacciones moderadas, como enrojecimiento extremo o hinchazón en el lugar de la picadura que se extiende en los días siguientes, pero suelen desaparecer entre cinco y 10 días.

que se extiende en los días siguientes, pero suelen desaparecer entre cinco y 10 días. Sin embargo, el panorama cambia cuando aparecen reacciones cutáneas como urticaria y picazón , dificultad para respirar , inflamación de la garganta y la lengua , pulso débil, náuseas , desmayos y pérdida de conciencia .

, , , pulso débil, , y . Salidas detalla que la anafilaxia por veneno de abejas y avispas “es la reacción alérgica más severa que puede presentar una persona, donde, aparte de tener ronchas, hincharse los ojos y los labios, puede tener compromisos respiratorios como una crisis obstructiva o crisis asmática, que puede hacer bajar la presión y caer en shock”.

Anafilaxia: ¿Qué hacer ante una reacción alérgica severa?