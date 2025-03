Parisi anuncia tercera candidatura presidencial y arremete contra Kast, Matthei y Tohá

"Dicen que a Matthei le robaron la tesis, ¿pero no había más papel para escribirla de nuevo? Y la señora Tohá tampoco terminó derecho", apuntó el líder del PDG.

Franco Parisi anunció una nueva candidatura presidencial. El fundador del PDG buscará por tercera vez llegar a La Moneda.

En esta oportunidad, lo hace luego de que en 2021 quedará en tercer puesto de las preferencias ciudadanas, superando al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Esto pese a no poder venir a Chile por una deuda de pensiones de alimentos.

Con una campaña 100% digital y una promesa permanente de venir a Chile, que cumplió sólo una vez, Parisi logró quedar tercero y, al mismo tiempo, llevar a su partido al Congreso con 6 legisladores, de los cuales hoy no queda ninguno.

En entrevista con El Mercurio, el economista afirmó “nosotros vamos a restarle votos a la izquierda, a la derecha, a la extrema izquierda y a la extrema derecha y también cautivar a los indecisos que son la mayoría”.

Parisi, fue más allá y afirmó que la irrupción de Johannes Kaiser es bueno para sus pretenciones y criticó a sus contendientes Evelyn Matthei, Carolina Tohá por no terminar sus carreras universitarias.

“Kaiser lo está haciendo bien y me conviene políticamente. Porque le quita votos a Kast y Kast a Matthei; por lo tanto, ellos en promedio estarían sacando un 50%, repartidos y yo con mi porcentaje estaría pasando a segunda vuelta”, afirmó.

Y, además, criticó a sus contendientes: “Déjame decirte algo: Kaiser, Kast, Matthei y Tohá no son muy buenos candidatos. Son de la media para abajo. De los cuatro, tres no terminaron la universidad. Dicen que a Matthei le robaron la tesis, ¿pero no había más papel para escribirla de nuevo? Y la señora Tohá tampoco terminó derecho”.