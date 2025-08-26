Pareja cae al canal San Carlos durante clase de manejo: Ambos estaban bajo los efectos del alcohol

El accidente ocurrió en La Florida, cuando una joven que aprendía a conducir perdió el control del vehículo y cayó junto a su pareja al canal San Carlos. Ambos resultaron con lesiones leves y se detectó consumo de alcohol.

Un accidente se registró la madrugada de este martes en La Florida, luego de que un vehículo cayera al canal San Carlos mientras una joven realizaba una clase de manejo junto a su pareja. El hecho ocurrió cerca de las 04:00 horas en el sector de Tobalaba Oriente con Las Tinajas.

De acuerdo a los antecedentes entregados por Carabineros, la conductora perdió el control del automóvil y terminó cayendo a la ribera del canal. Ambos ocupantes fueron rescatados por personal de Bomberos y recibieron atención del SAMU, ya que presentaban lesiones leves.

No obstante, la teniente Milena Vergara informó que, tras realizarles un examen respiratorio, se detectó la presencia de alcohol en ambos jóvenes. “Por causas que se investigan, una conductora pierde el control del vehículo, cayendo a la ribera del canal San Carlos“, señaló la oficial, agregando que el caso fue informado al Juzgado de Policía Local.

El vehículo no pudo ser recuperado durante la madrugada y se espera que en horas de esta mañana un equipo de emergencia, con apoyo de grúa, concrete el retiro desde el lugar.