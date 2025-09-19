Parada Militar 2025 inaugura desfile con salto histórico de paracaidistas

El desfile se inauguró con un salto de 21 paracaidistas de la Escuela de Operaciones Especiales del Ejército, quienes descendieron desde un CN-235 de la Brigada de Aviación.

La Parada Militar 2025 comenzó este viernes a las 11:00 horas en la elipse del Parque O’Higgins, dando inicio a las celebraciones de las Glorias del Ejército de Chile en Fiestas Patrias.

El desfile se inauguró con un salto de 21 paracaidistas de la Escuela de Operaciones Especiales del Ejército, quienes descendieron desde un CN-235 de la Brigada de Aviación.

Entre ellos se encontraba una mujer, marcando un hito histórico en la institución, que este año celebra 60 años de su escuela de paracaidistas.

A pesar de enfrentar dificultades climáticas, el grupo ejecutó el salto en perfectas condiciones.

Los paracaidistas están entrenados para descender desde alturas de hasta 21 mil pies con oxígeno, aunque en esta ocasión la demostración se realizó desde menor altitud.

La ceremonia contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, quien acompañó al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga y a Dante Iturriaga, primer comandante de la escuela.

Este año desfilarán 8.334 efectivos, incluidos 846 mujeres, reflejando el creciente protagonismo femenino dentro de las Fuerzas Armadas y en las celebraciones históricas del Ejército.