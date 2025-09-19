Paracaidistas, 21 cañonazos y homenajes: Las novedades de la Parada Militar 2025

Este 19 de septiembre, la ceremonia en el Parque O’Higgins incluye por primera vez la participación de una mujer en el salto de paracaidistas, un espectáculo de 21 cañonazos y homenajes a los aviones y perros de Carabineros.

La Parada Militar 2025, que se celebra este 19 de septiembre en el Parque O’Higgins, trae varias novedades que destacan dentro de la ceremonia de las Glorias del Ejército.

Por primera vez en una década, el público podrá presenciar el salto libre de los integrantes de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro.

Este año, la acrobacia contará con la participación de una mujer, marcando un hito en la historia de la institución, que además celebra los 60 años de su escuela de paracaidistas.

Los saltos se realizarán directamente sobre la elipse del Parque O’Higgins, dando inicio a la parada antes de la llegada de las autoridades.

Otra novedad de la jornada es la ejecución de 21 cañonazos con balas de salva, registrados por primera vez desde la elipse del parque, poco después de las 9:00 horas, marcando un inicio inédito para el desfile.

La ceremonia también incluirá la presencia de aviones de la Fuerza Aérea de Chile y homenajes a los perros de Carabineros, algunos de los cuales se jubilan este año, generando expectación entre las familias que asisten a la celebración.