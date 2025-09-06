Panel Ciudadano UDD: Kast mantiene el primer lugar, Jara segundo y Matthei tercera

La encuesta Panel Ciudadano de la UDD entregó un nuevo sondeo sobre la carrera presidencial. Aunque los puestos se mantienen, un dato relevante es que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, alcanzó un 18%, cifra que no registraba desde inicios de julio.

La encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) entregó nuevos resultados sobre la carrera presidencial, en una semana marcada por la controversia en torno a la denuncia sobre supuestos grupos de bots que estarían detrás de algunas campañas.

El sondeo, planteó la pregunta: Si hubiera una elección el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría?

José Antonio Kast: 27%

Jeannette Jara: 24%

Evelyn Matthei: 18%

Franco Parisi: 10%

Johannes Kaiser: 6%

Marco Enríquez-Ominami: 2%

Harold Mayne-Nicholls: 2%

Eduardo Artés: 1%

Un punto relevante es el desempeño de Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Vamos, quien alcanzó un 18%, cifra que no registraba desde inicios de julio.

Escenarios de segunda vuelta

En una eventual segunda vuelta entre Kast (Partido Republicano y Partido Social Cristiano) y Jara (Pacto Unidad por Chile), el republicano se impondría con un 48% frente al 30% de la exministra del Trabajo.

Algo similar ocurre en un eventual enfrentamiento entre Matthei y Jara, donde la exalcaldesa de Providencia marcaría un 47%, contra un 29% de la carta oficialista.

Metodología