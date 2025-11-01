Encuesta Panel Ciudadano UDD: Jara lidera con 26%, Kast sigue con 21% y Matthei empata con Kaiser en el tercer lugar

En la antesala de la veda electoral, periodo en que no se pueden difundir encuestas, la Encuesta Panel Ciudadano UDD dio a conocer el desempeño de los candidatos de cara a los comicios del 16 de noviembre.

En la recta final de las elecciones presidenciales comienzan a conocerse los últimos sondeos antes del inicio de la denominada veda electoral, que prohíbe la difusión de encuestas de opinión pública durante los 15 días previos a los comicios.

Entre los estudios más recientes destaca la Encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), que midió el pulso de la contienda presidencial.

En cuanto a la intención de voto, lidera Jeannette Jara con un 26%, seguida por José Antonio Kast con un 21%. En el tercer lugar se registra un empate entre Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, ambos con un 14%, mientras que Franco Parisi se ubica en el cuarto puesto con un 10%.

Al igual que en otras mediciones, la abanderada del pacto Unidad por Chile pierde frente al candidato del Partido Republicano en un eventual escenario de segunda vuelta. Un resultado similar se observa cuando se compara a la exministra del Trabajo con la carta presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.

Metodología