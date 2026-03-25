Panel Ciudadano: Gobierno de Kast aumenta su desaprobación en 30 puntos tras anuncio de histórica alza en la gasolina

El registro mostró también que la aprobación bajó 17 puntos en los últimos 11 días, comparado con la primera encuesta que la firma hizo al iniciarse el nuevo período presidencial

Ya se comienzan a ver los primeros efectos en el gobierno de José Antonio Kast tras el anuncio de la alza histórica en el precio de los combustibles que comenzará a regir desde este jueves.

El anuncio, realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en concreto es un alza de 370 pesos en la bencina de 93 octanos y de cerca de 580 del diésel.

El Ejecutivo defendió la decisión apuntando a dos factores: la supuesta falta de recursos ante una mala caja que habría dejado el gobierno anterior de Gabriel Boric -incluso se habló de un Estado en quiebra- y la guerra en Medio Oriente.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos comunicacionales del gobierno y las medidas anunciadas para paliar el alza, los efectos negativos ya se ven reflejados.

Así lo muestra la encuesta Panel Ciudadano de la UDD, que reflejó un aumento de 30 puntos porcentuales en el rechazo a la administración Kast. Según reveló El Mercurio, el pasado 13 de marzo, la desaprobación era del 18%, cifra que subió a 48% este 24 de marzo, un día después del anuncio.

Por otra parte, el registro mostró también que la aprobación bajó 17 puntos en los últimos 11 días, comparado con la primera encuesta que la firma hizo al iniciarse el nuevo período presidencial. Es decir, pasó de una valoración positiva del 59% al 42%.