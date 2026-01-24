Encuesta Panel Ciudadano UDD: Ningún ministro del gabinete de Kast supera el 50% de aprobación

La encuesta aplicada en enero de 2026 también muestra que más de la mitad de los consultados no reconoce a los ministros anunciados por el presidente electo. Su gabinete, en tanto, fue evaluado con un promedio general de 4,5.

Una encuesta del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) reveló que, pese a que un 84% de los encuestados afirma haber escuchado o leído sobre la presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, ninguno de los ministros evaluados supera el 50% de aprobación individual.

El estudio, aplicado entre el 22 y 23 de enero de 2026 a una muestra de 1.075 personas a nivel nacional, muestra además que, en promedio, más de la mitad de los consultados declara no conocer a los ministros designados para las distintas carteras.

El desconocimiento predomina especialmente en áreas como Ciencia, Transportes, Medio Ambiente, Desarrollo Social y Trabajo.

En términos generales, el gabinete obtiene una calificación promedio de 4,5, en una escala de 1 a 7.

La distribución de las respuestas se concentra mayoritariamente en notas intermedias, sin que se registren niveles mayoritarios de evaluación alta ni de rechazo generalizado.

Respecto a la composición del grupo mejor evaluado, la encuesta indica que seis de los diez ministros con mejores resultados son mujeres, aunque ninguno alcanza niveles de aprobación superiores al 50%.

La aprobación se distribuye de manera fragmentada entre distintas carteras, sin que se identifique una figura ministerial con respaldo mayoritario.

El sondeo también muestra diferencias en la evaluación según tipo de votante.

Los denominados “votantes obligados” presentan una valoración promedio más alta del gabinete en comparación con los “votantes habituales”.

La encuesta, en tanto, fue realizada mediante un panel con representación por zona, género y edad, con un margen de error de 3% y un nivel de confianza de 95%.