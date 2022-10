Una amplia mayoría de comités del Senado, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista (PC), lamentaron la invitación y asistencia del líder de Team Patriotita, Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo, para exponer respecto al diálogo que busca impulsar un nuevo proceso constituyente.

El ex integrante de la Garra Blanca fue invitado por integrantes de la denominada mesa paralela para presentar ideas y propuestas relacionadas a la eventual nueva redacción constitucional.

“Estamos escuchando diferentes organizaciones de civiles, que tienen que ver con la gente, y Francisco Muñoz también es una persona que tiene una organización y nos ha pedido también poder ser parte y poder exponer sus ideas y nosotros estamos para escuchar las diferentes opiniones de todas las organizaciones de la sociedad civil, por lo tanto, no tiene nada de malo invitarlo”, dijo el senador independiente Juan Castro durante la jornada del miércoles.

Consultado sobre si el prontuario policial de Muñoz no afecta su participación en la instancia, el parlamentario respondió: “Yo no lo conozco, lo he visto por la televisión un par de veces, pero es una persona que tiene una inquietud y obviamente que la hace sentir”.

“Nosotros como senadores, y como una mesa parlamentaria que estamos organizando, que estamos escuchando a las personas, tenemos el derecho a escucharlo”, agregó.

Luego, Castro afirmó: “Yo no le conozco ningún prontuario, para mí es una persona, un chileno más. Cuando las personas tienen prontuarios, lo más probable es que estén presos. Lo he visto varias veces a las afueras del ex Congreso, y sin duda que tiene una opinión y hay que escucharla”.

Lee también: Manifestante lanzó monedas a “Pancho Malo” previo a la reunión por el proceso constituyente

Respuesta de los comités del Senado

A través de un comunicado, los comités senatoriales del Partido Socialista (PS), la UDI, Renovación Nacional (RN) e independientes, Partido Por la Democracia (PPD) e independientes, Democracia Cristiana (DC), Evolución Política (Evópoli), PC, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Revolución Democrática (RD), e Independientes lamentaron “que se haya invitado a la sede de nuestra institución en Santiago, a personas que de manera sistemática confunden la legítima expresión de sus ideas, con el modo de manifestarlas con violencia y amedrentamiento, por tratarse de conductas completamente ajenas al sentido de diálogo constitucional”.

“La democracia siempre exige el respeto recíproco. Tal como lo señalara la Cámara de Diputados en la resolución 427, aprobada el 05 de octubre pasado, condenamos explícitamente los actos y expresiones de violencia política”, agregaron.

En ese sentido, los parlamentarios precisaron que “la mencionada invitación correspondió a una iniciativa individual de un senador, y no a una decisión institucional del Senado de la República”.