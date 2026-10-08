Jiles sale en defensa de Bachelet y acusa “epidemia de maltrato” contra mujeres en política

La diputada Pamela Jiles (PDG) cuestionó las declaraciones de Javier Olivares y Johannes Kaiser sobre Michelle Bachelet, luego de que la expresidenta dejara abierta la posibilidad de competir nuevamente por La Moneda.

A través de su cuenta de X, Jiles marcó distancia de su compañero de partido y aseguró que, pese a sus diferencias políticas con Bachelet, “no acepto el maltrato de ningún varón a figuras femeninas de la política”.

Olivares había señalado que esperaba que la exmandataria se alejara del debate político, disfrutara de sus nietos y siguiera “los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente”.

Jiles también reaccionó a las declaraciones de Johannes Kaiser, quien en el pódcast Cómo te lo explico cuestionó la edad de Bachelet y afirmó que, a su juicio, su estado de salud estaría deteriorado.

“Tengo enormes diferencias con ella, pero no acepto esta verdadera epidemia de maltrato a figuras femeninas de la política en razón de su cuerpo y de su género”, afirmó la parlamentaria.

Respecto de Kaiser, agregó que sus declaraciones constituían “una rotería contra una mujer” y cerró su publicación con un llamado a establecer un “cordón sanitario a cualquier forma de violencia contra las mujeres”.