Alcaldes atribuyen a una “tormenta perfecta” el colapso en la renovación de licencias de conducir: “Bajó a la mitad de su velocidad”

El presidente de la AMUCH y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, criticó en CNN Chile Radio la forma en que se está implementando la modernización del sistema de licencias de conducir y la Ley CATI. El edil señaló que la falta de recursos y el colapso en las direcciones de Tránsito se deben a que los municipios no fueron actores protagonistas en la planificación.

El presidente de la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, abordó en CNN Chile Radio los desafíos y el colapso operativo que han generado las recientes modernizaciones impulsadas por el Ministerio de Transporte en trámites clave, como la renovación y emisión de la licencia de conducir.

Palacios criticó que, pese a ser los municipios los encargados de la ejecución en terreno, la planificación se realiza sin su participación y eso deriva en problemas graves de gestión, recursos y espacio.

Digitalización y recursos: la “tormenta perfecta” en Tránsito

El alcalde Palacios reconoció la necesidad de modernizar el sistema de la licencia de conducir, pero advirtió que la forma en que se ha implementado la digitalización ha generado un retroceso en la capacidad de atención municipal, lo que se traduce en largas filas y esperas para los vecinos.

“El proceso de digitalización de hoy día de papeles, porque todo antes se manejaba de forma análoga, es muy demoroso y finalmente los funcionarios que tenemos nosotros en las direcciones de tránsito son los mismos. Entonces, eso ya inmediatamente hace que el sistema baje a la mitad de su velocidad”, explicó el edil.

Según Palacios, este escenario de sobredemanda y lentitud, sumado a la carencia de personal y espacio físico, constituye una “tormenta perfecta”. En el caso de La Reina, la atención diaria de solicitudes pasó de un rango de 80 a 100 personas, a solo 40 o 50 tras la implementación del nuevo proceso.

El presidente de la AMUCH sugirió que una solución eficiente que debió ser considerada en la planificación es la externalización de ciertas funciones, como el examen psicotécnico.

“El psicotécnico perfectamente lo podría hacer y quizás con más competencia y dando más garantía un tercero que se especialice en el área y con eso nosotros recuperamos espacio. Las salas para hacer estos procesos psicotécnicos son salas grandes con máquinas. No ahorran plata porque nosotros tenemos que arrendar esa maquinaria y también profesionales”, puntualizó.

Ley CATI también complicada por la tormenta

La misma crítica se extiende a la Ley CATI, que busca instalar cámaras para monitorear la velocidad en las calles y que tendrá un rol municipal clave en su aplicación. El alcalde Palacios lamentó que, al igual que con las licencias, la información técnica sobre su implementación ha sido insuficiente.

“Finalmente nosotros nos mandatan a hacer una función y muchas veces hay impedimentos para poder ejecutarla. Las cámaras, nosotros no tenemos mayor información cómo hacer el sistema, la parte técnica incluso”, afirmó.

El jefe comunal concluyó que, para evitar que estas iniciativas se conviertan en un “mal gasto de recursos públicos”, es esencial que los municipios dejen de ser meros ejecutores. “Nosotros creemos que debemos formar parte de esta planificación estratégica para que las cosas resulten bien desde un principio y no tengamos que estar arreglando el tema en el camino”, cerró.

