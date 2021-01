Tras 37 años de militancia, Pablo Longueira anunció su renuncia a la UDI y a ser candidato para la Convención Constitucional.

Así lo dio a conocer a través de una carta dirigida a la directiva de la colectividad que difundió El Mercurio, donde volvió a acusar “una oscura maniobra realizada el último día que se cerraba la inscripción de las candidaturas en la elección interna del partido”.

Recordemos que en noviembre del año pasado, el Servicio Electoral de Chile (Servel) inhabilitó su derecho a ser candidato a la presidencia de la UDI y a ser constituyente. Ese hecho significó tener que bajar su candidatura y ser reemplazado por el ex titular de Interior, Víctor Pérez.

La decisión se tomó en el marco de la investigación por el caso SQM, donde el ex timonel enfrenta una acusación por cohecho y delitos tributarios en carácter de consumados y reiterados.

En ese contexto, el otrora ministro relató que tras ese episodio consultó a constitucionalistas y abogados para saber si pese a la inhabilidad podía presentarse como candidato a redactar la nueva Constitución.

“La reforma era clara en el sentido que sólo están excluidos aquellos que hayan perdido la ciudadanía. La Reforma Constitucional permite ser candidato a la Convención a aquellos que, sin haber sido condenados, ya que aún no han podido ejercer el derecho a defender su inocencia en un juicio oral, hayan perdido el derecho a sufragio por estar acusados con una pena aflictiva. Ese es mi caso”, explicó.

Sin embargo, el ex senador aclaró que debía inscribirse como independiente, para que su afiliación a la UDI no fuera cuestionada. “De no poder inscribir la candidatura como independiente, me recomendaban no postular”, contó, agregando que por eso, el 6 de enero presentó la solicitud para invalidar su afiliación al partido en el Servel.

Su petición fue aprobada ese mismo día por el organismo, que le solicitó una carta de respaldo del timonel Javier Macaya y la secretaria general María José Hoffmann que nunca llegó.

“Llamé al presidente de inmediato, pero no me atendió el teléfono. Llamé a otros miembros del equipo directivo para ver que mandaran urgente la carta, cosa que quedaron de ver de inmediato. Pese a la insistencia, hasta el viernes a las 19 horas no se había enviado”, lamentó el ex parlamentario, que ya había renunciado a la UDI en 2016.

“Después de siete años de estar alejado de la política, creí que era un deber volver a lo público pensando que podía aportar en un desafío trascendental para el país. Hoy, tengo claro que ustedes no piensan lo mismo. Por lo anterior, es que deseo comunicarles que no seré candidato a la Convención Constitucional”, dijo en la misiva.

Finalmente, el otrora diputado defendió nuevamente su inocencia en el caso SQM, acusando un “asesinato de imagen” por parte del Ministerio Público.